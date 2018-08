Podelitev video nagrad MTV je bila v New Yorku štiri dni po smrti Arethe Franklin. Madonna je ob tej priložnosti izpostavila vpliv, ki ga je imela glasbenica na številne generacije pevcev s svojimi uspešnicami, kot so Natural Woman, Respect in I Say a Little Prayer. »Želim se ti zahvaliti, Aretha, ker si nas vse navdihovala. Naj živi kraljica,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodala Madonna.

»Ne morem verjeti, da je to zame,« je dejala Camila Cabello, nekdanja članica skupine Fifth Harmony, ki od leta 2016 vodi samostojno kariero, ko je prevzela nagradi za umetnico in video leta. Newyorška raperka Cardi B pa je osvojila kipec za najboljšo debitantko z uspešnico I Like It.

Nagrado za pesem leta je dobil raper Post Malone za skladbo Rockstar, za najboljši video s sporočilom pa Childish Gambino za videospot This Is America, ki govori o identiteti temnopoltih in brutalnosti policije. Priljubljena pevca Drake in Bruno Mars sta kljub več nominacijam ostala praznih rok.

Z nastopom navdušila Jennifer Lopez

Po posamičnih žanrih so bili nagrajeni Ariana Grande v kategoriji najboljši pop s skladbo No Tears Left to Cry, Nicki Minaj v kategoriji hip hopa s skladbo Chun-Li, J Balvin in Willy William v kategoriji latino glasbe s pesmijo Mi Gente, Avicii v sodelovanju z Rito Ora v kategoriji plesne glasbe s skladbo Lonely Together in zasedba Imagine Dragons v rock kategoriji s skladbo Whatever It Takes.

Na podelitvi so nastopili Ariana Grande, Nicki Minaj, Aerosmith, Shawn Mendes in Travis Scott, občinstvo pa je na noge dvignila Jennifer Lopez, ki je prejela nagrado za 20 let kariere in ob tem izvedla nekaj svojih največjih uspešnic, poročajo tuje tiskovne agencije.