Čez poletje je Tobačna postala ena od osrednjih točk družabnega življenja v prestolnici. Junija je v Tobačna mestu potekal Festival urbane kulture, ki je med drugim postregel z nastopom britanske skupine Morcheeba. Pred tem je pomladno edicijo festivala Kurzschluss zavzela indie rock zasedba Editors iz Birminghama, pred iztekom poletnih počitnic pa se na to prizorišče po lanski izdaji, ki je bila na Kongresnem trgu, vrača Urbano dejanje.

Festival bo po mnenju organizatorjev ponudil nove priložnosti za večerne pobege, za kar bodo poskrbele najrazličnejše kreativne vsebine. V glasbenem programu se bodo zvrstili še Matter, Senidah, AMN, Emkej, Jocker Out, Sheby, Smrt boga in otrok ter Velebor.

V prvem tednu po počitnicah, med 3. in 7. septembrom, bo nato sledil September fest. Na njem bodo 7. septembra Maja Založnik z bendom Moonshine predstavila novi video, dva večera pred tem se bo skupina Siddharta za izid nove plošče in turnejo ogrela s tremi spremljevalnimi bendi - MRFY, Bo! ter Seven Days in May. Vmes se obeta še »špil z gosti presenečenja«.

Ob tem bo program na Tobačni še naprej vseboval jazzovske ponedeljke in torkove stand-upe, za romantične duše pa so 30. avgusta pripravili »kitarski duel«, v katerem se bosta akustično prepletla Teo Colori in Mario Babojelič.