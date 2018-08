Količina plastičnih odpadkov, ki nastane zaradi leč in njihove embalaže v ZDA, je enaka 400 milijonom zobnih ščetk letno, so raziskovalci z univerze v Arizoni opisali svoje odkritje za konferenco ameriškega kemičnega združenja v Bostonu.

Eden od sodelujočih raziskovalcev Rolf Halden, ki je sam večino odraslega življenja nosil kontaktne leče, se je spraševal, kaj se zgodi z lečami, ko niso več uporabne. In tako so se lotili študije. V ZDA okoli 45 milijona ljudi nosi kontaktne leče, kar je najmanj 13 milijard leč letno. Glede na anketo pa kar 15 do 20 odstotkov teh oseb leče splakne v odtok.

Raziskovalci so nato sledili poti, ki jo opravijo te leče. Ko pristanejo v odpadnih vodah in v čistilnih napravah, leče sicer razpadejo, a se ne razkrojijo. Te delce pa nato odplakne v oceane in morja, kjer jih lahko ribe in plankton zamenjajo za hrano. Tako pa se po prehranski verigi lahko prebijejo spet vse nazaj do človeka. Raziskovalci upajo, da bodo s to študijo pripomogli k osveščanju o problemu. Halden je dejal, da se mnogi niti ne zavedajo, kako nevarno je splakovanje leč v odtok.

Med drugim so še odkrili le enega proizvajalca leč, ki je na embalaži podal navodila, kako se jih odvrže. »Ne jih splakniti. Odvrzite jih v smeti ali jih reciklirajte,« je dodal Halden.