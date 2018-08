Tožilstvo osumljenim očita kazniva dejanja zlorabe položaja, ponarejanja listin in pranja denarja pri več kot 250 milijonov evrov vrednem oškodovanju pri gradnji projekta Teš 6. Njegova cena je po prvotnih načrtih znašala 650 milijonov evrov, a se je projekt v poznejših letih zaradi slabega vodenja podražil za več kot enkrat - na končnih 1,41 milijarde evrov.

Po podatkih spletnega portala je v sodni preiskavi osumljenih 12 fizičnih in dve pravni osebi, in sicer nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik, nekdanji vodja projekta Teš 6 Bojan Brešar in lobist Peter Kotar, ki je prek svojih podjetij svetoval pri pripravi projekta svetoval tako Tešu kot Alstomu, dobavitelju tehnološke opreme. Osumljeni naj bi bili tudi direktor podjetja CEE, ki je pripravljalo razpis za izbiro dobavitelja opreme za Teš 6 in druge podlage za projekt, Boštjan Kotar, uslužbenec Teša Jože Lenart, ki je bil član komisije za izbiro dobavitelja, in trije nekdanji uslužbenci podjetja CEE (Jože Dermol, Darko Weiss, Miran Leban).

Prav tako naj bi bili med drugim osumljeni nekdanji vodja prodaje elektrarn v družbi Alstom Power Frank Lehmann, nekdanji izvršni direktor Alstoma Austria Josef Reisel, finančnik Bogdan Pušnik, ki naj bi Rotniku pomagal pri prikrivanju izvora premoženja, davčni svetovalec Darko Končan, francoska družba Alstom Power (danes del ameriške korporacije General Electric) in podjetje Sol Intercontinental v lasti Petra Kotarja.