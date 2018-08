»Vsi dvostranski projekti sodelovanja so končani. Začeli bomo z odpoklicem vsega diplomatskega osebja in tehničnih ekip,« je na novinarski konferenci v Taipeiju sporočil tajvanski zunanji minister Joseph Wu. Kitajska si prizadeva za osamitev Tajvana na mednarodnem prizorišču. Politika »ene Kitajske«, pri kateri vztraja Peking, od držav zahteva, da nimajo diplomatskih odnosov s Tajvanom. Otok ima svojo vlado od leta 1949, ko so tja prebegnili kitajski nacionalisti po porazu proti komunistom v državljanski vojni.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je medtem s salvadorskim zunanjim ministrom Carlosom Castanedo podpisal memorandum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama.

Tajvanski zunanji minister Wu je dejal, da so salvadorske oblasti nedavno od Tajvana zahtevale večjo finančno pomoč za skupne razvojne projekte. Tajvan je zato tja napotil strokovno skupino za oceno projektov, ki pa je ugotovila, da bi v primeru njihove izvedbe otoku verjetno ostali samo dolgovi. Wu je dodal, da so se zavedali, da si Salvador prizadeva za vzpostavitev diplomatskih odnosov s Kitajsko, da bi pridobil investicije in pomoč iz azijske sile.

Odkar je predsedniški položaj na Tajvanu maja 2016 prevzela Tsai Ing-wen, ki je naklonjena večji samostojnosti otoka, Peking krepi pritisk na Taipei. Kitajska je tako v zadnjih dveh letih Tajvanu speljala štiri diplomatske zaveznike - Gambijo, Sao Tome in Principe, Panamo in Burkino Faso.