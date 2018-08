Venezuela je bila v ponedeljek praktično paralizirana. Večina trgovin je bila zaprta, vrata so zaprle tudi banke, potem ko je država po 12-urni zaustavitvi elektronskih transakcij v obtok začela pošiljati novo valuto, suvereni bolivar. Ta nadomešča dosedanji močni bolivar, ki se vendarle ni izkazal za tako močnega. Maduro je ponedeljek razglasil za nacionalni praznik, da bi uvedba novega denarja potekala kar se da gladko.

Zaradi inflacije, ki bo po oceni Mednarodnega denarnega sklada (IMF) letos v Venezueli dosegla milijon odstotkov, je stari bolivar postal praktično ničvreden. V državi primanjkuje osnovnih dobrin, kot so hrana in zdravila, več kot dva milijona ljudi sta že zapustila državo.

Ob denominaciji bolivarja je Maduro napovedal še druge ukrepe za spopad z revščino, vključno s 3400-odstotnim zvišanjem minimalne plače. Minimalna plača se zvišuje petič letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predsednik vodilnega gospodarskega združenja Fedecamaras Carlos Larrazabal je ocenil, da bo nova valuta le še povečala gospodarsko nestabilnost. Zvišanje minimalne plače pa bi lahko že tako oslabljena podjetja potisnilo čez rob, je posvaril.

Podjetja naj spoštujejo novo višino minimalne plače

Maduro je v videu, ki ga je v ponedeljek ponoči objavil na spletnem družbenem omrežju Facebook, ocenil, da je uvedba nove valute potekala gladko in da se je bančni sistem »čudovito odrezal«. Podjetja je ob tem pozval, naj spoštujejo novo višino minimalne plače. »Sicer bodo morala odgovarjati nam,« je poudaril, ni pa pojasnil, kakšna naj bi bila kazen. »Venezuelsko ljudstvo nosi tragično breme korupcije in tiranije Madurovega režima,« pa je na Twitterju zapisal ameriški podpredsednik Mike Pence. Ocenil je, da bodo »zadnje poteze le še otežile življenje običajnih Venezuelcev«. »Nicolas Maduro in njegov režim sta nekoč cvetočo državo popeljala v gospodarsko uničenje in humanitarno krizo,« je še dodal. Medtem so tri vodilne opozicijske skupine v državi, Primero Justicia, Voluntad Popular in Causa R, za danes pozvale k splošni stavki in protestom.

Maduro je sicer že tako problematično reformo še zapletel s tem, da je novo valuto vezal na sporno državno kriptovaluto, imenovano petro. Vsak petro je vreden okoli 60 ameriških dolarjev, vrednost temelji na ceni venezuelske nafte. Pretvorba v novo valuto en petro postavi pri okoli 3600 bolivarjih. V petru bo določena tudi višina minimalne plače, in sicer bo znašala pol petra, kar je okoli 1800 bolivarjev oziroma slabih 30 dolarjev.