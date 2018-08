Dr. Aleš Žnidarič, vodja oddelka za konstrukcije: Problematične mostove v Sloveniji smo sanirali

V Genovi na severozahodu Italije se je minuli torek med močnim deževjem zrušilo okoli sto metrov avtocestnega viadukta Ponte Morandi. Po zadnjih podatkih je umrlo 43 ljudi, številni so bili ranjeni. Gre za najhujšo tovrstno nesrečo v Evropi po letu 2001, ko se je na Portugalskem v bližini Porta v reko Douro zrušil most z avtobusom in tremi avtomobili ter pokopal 58 ljudi. Toda mostovi se v Evropi običajno ne rušijo. Takšne vesti pogosteje prihajajo iz Kitajske, Indije in drugih držav, kjer včasih gradijo preveč po domače, sistema rednega pregledovanja mostov pa ni, pripoveduje dr. Aleš Žnidarič, vodja oddelka za konstrukcije na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.