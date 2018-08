Po letih ostrega zategovanja pasu zaradi strukturnih reform, ki jih je v zameno za skupno 280 milijard evrov finančne pomoči od Aten zahtevala trojka, je grška politika včeraj svojim državljanom poskušala vliti malce več upanja. »Grško gospodarstvo vstopa v novo fazo. Ljudje bodo kmalu občutili spremembe,« so sporočili iz grške vlade, ki s svojo reformno politiko sicer ostaja pod strogim nadzorom finančnih institucij.

V vladi Aleksisa Ciprasa so tako le pričakali konec tretjega programa pomoči ob relativno spodbudni napovedi 1,4- do 2,4-odstotne gospodarske rasti, s katero se že ustvarja proračunski presežek. Na takšen način prihranjenih 750 milijonov evrov naj bi od prihodnjega leta porabili za podporo tistim družbenim skupinam, ki so v času zategovanja pasu pretrpele največ, napovedujejo v Atenah. Dolgove upnikom morajo sicer v Grčiji začeti odplačevati leta 2032. Polno odplačilo dolgov, če bo do tega sploh kdaj prišlo, bi lahko trajalo do leta 2060.

Še preden je včeraj odbila polnoč in oznanila zgodovinski dan, je šef Evropskega stabilizacijskega mehanizma (ESM) Klaus Regling Grke pozival, naj praznujejo. A večstotisočim do praznovanja ni bilo. Da to ni dan praznovanja, temveč prej obračuna, je opozarjal Vasilis Korkidis, vodja gospodarske zbornice v Pireju. »Grčija končno, čeprav le formalno, izstopa iz obdobja programa pomoči, ki je poskrbel za 924.000 brezposelnih, zaprtje 250.000 podjetij in dolg Grkov v višini 227 milijard evrov davkariji, pokojninskim skladom in bankam.«