Po razočaranju v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo se bo slovenska košarkarska reprezentanca pred začetkom drugega dela zbrala v četrtek, 30. avgusta. Pred izbrano vrsto je izjemno zahtevno delo, da se prebije na turnir najboljših reprezentanc na svetu. V novonastali skupini I, kjer so ob Španiji in Črni gori, s katerima je Slovenija že igrala v prvem delu, še Latvija, Turčija in Ukrajina, je z dvema zmagama in štirimi porazi na zadnjem mestu. Na Kitajsko, kjer bo prihodnje leto septembra svetovno prvenstvo, peljejo prva tri mesta. Prvi obračun drugega dela Slovenijo čaka v petek, 14. septembra, ko bo gostovala v Latviji, v ponedeljek, 17. septembra, pa bo gostila Turčijo. Čeprav se tekmi nezadržno približujeta, pa Trifunović v tem trenutku še vedno natančno ne ve, na koga vse bo lahko računal.

Vabilo prejel tudi Randolph Po naslovu evropskega prvaka, do katerega je Slovenija prišla lani v Carigradu, se je zdelo, da bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo za izbrano vrsto lahka naloga. A zaradi vsem zdaj že dobro znanih prepovedi nastopa igralcev iz lige NBA in evrolige, je imel selektor Rado Trifunović na voljo kakovostno izredno oslabljeno moštvo. S prestopoma Klemna Prepeliča v Real Madrid in Jake Blažiča v Barcelono se je situacija še nekoliko poslabšala. »Jasno je, da jima z osebnega vidika odhoda v španska velikana izredno privoščim, a je realnost taka, da je reprezentanca zaradi tega še bolj oslabljena. V novembrskem in februarskem ciklu nanju gotovo ne bom mogel računati, medtem ko se trudimo, da bi lahko prišla vsaj na septembrski tekmi. Ker se sezona v evroligi tedaj še ne bo začela, jima kluba ne smeta prepovedati prihoda, lahko pa jima ga ostro odsvetujeta. Igralci so tu zares v neprijetnih situacijah. Kar zadeva preostale, bomo po vsej verjetnosti znova lahko računali na Gašperja Vidmarja, ki mu pomagam pri treningih v Ljubljani. V njegovem klubu Banvitu so znižali proračun, zato ima proste roke pri izbiri novega delodajalca. Še vedno računamo na Anthonyja Randolpha, ki je prejel vabilo, medtem ko se Luka Dončić v ZDA že pripravlja na krstno sezono lige NBA,« je povedal Rado Trifunović.