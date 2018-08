Medtem ko bodo v Nemčiji začetek nogometnega prvenstva dočakali ta konec tedna, so v preostalih štirih najmočnejših evropskih ligah – francoski, angleški, italijanski in španski – že krenili v novo sezono. No, v Italiji zgolj delno, saj so zaradi podrtja viadukta v Genovi preteklo sredo odpovedali tri od sedmih tekem uvodnega kroga. V Španiji se za takšen korak niso odločili, so se pa na vse preminule v tragediji spomnili z minuto molka pred začetkom obračunov.

Zmago je dosegel tudi Real, ki je bil doma z 2:0 boljši od Getafeja. Madridčani uvodne tekme prvenstva doma niso izgubili že vse od leta 1984, a bolj kot to v oči bode slab obisk. Uvod baletnikov v novo sezono brez zvezdnika Cristiana Ronalda in trenerja Zinedina Zidana je na Santiago Bernabeu pospremilo 48.466 gledalcev, kar je najmanj po 24. maju 2009, ko je bilo na stadionu 44.270 gledalcev.

V najmočnejši ligi na svetu bo tudi letos bržkone zopet v ospredju troboj med branilko naslova Barcelono, podprvakom Atleticom in evropskim prvakom Realom iz Madrida. Katalonci so v prvenstvo krenili udarno in doma premagali Alaves s 3:0. Pod dva zadetka se je podpisal prvi zvezdnik Lionel Messi, ki je postal prvi nogometaš v 21. stoletju, ki se je v la ligi med strelce vpisal še 15. sezono zapored, za nameček pa poskrbel še za 6000. gol svojega kluba v španskem prvenstvu. Argentinec je sicer doslej dosegel že 384 prvenstvenih zadetkov oziroma 6,4 odstotka vseh Barceloninih v elitnem španskem tekmovanju.

Dokumentarec razburil Mourinha

V Angliji je bil minuli konec tedna drugi prvenstveni krog, ki ga je v soboto zaznamoval londonski derbi med Chelseajem in Arsenalom (3:2), vendar pa je tekma že naslednji dan ostala v senci besednega obračuna med trenerjema Manchester Cityja Pepom Guardiolo in Manchester Uniteda Josejem Mourinhem. Spora med trenerskima rivaloma, ki se bosta v prvenstvu prvič srečala šele 11. novembra, ni zanetilo dogajanje na nogometnih igriščih, temveč pretekli teden izdana osemdelna dokumentarna serija o Manchester Cityju, naslovljena All or Nothing.

Avtorji oddaje so s kamerami pospremili celotno lansko sezono angleških prvakov, v njej pa večkrat prikazali ali omenili tudi Joseja Mourinha in se obenem obregnili tudi ob njegov taktični slog. Portugalcu to razumljivo ni bilo po godu, kar je pred nedeljsko tekmo z Brightonom dal tudi jasno vedeti. »Serije si nisem ogledal, a vem za nekatere stvari v njej. Mislim, da za fantastični dokumentarec ni treba biti nespoštljiv. Če si bogat klub, lahko kupiš vrhunske igralce, ne moreš pa kupiti ugleda in olike. In glede na to, da sem v dokumentarcu, bi lahko zahteval tantieme. Spet po drugi strani se film brez mene ne bi prodajal dobro, zato moram biti vključen vanj,« je v svojem tipičnem provokativnem slogu dejal Jose Mourinho.

Odgovor Guardiole je sledil še isti dan, a se, zadovoljen z visoko zmago svojih nogometašev nad Huddersfieldom (6:1), ni želel spuščati v besedno vojno s tekmecem. »Mourinho ima prav, ugleda in olike se ne da kupiti. Mislim, da nismo bili nespoštljivi, vsekakor to niti ni bil naš namen. Imeli smo izjemno sezono, ki so jo pospremile tudi kamere. Smo klub, ki raste in osvaja trofeje. Nekomu bo to všeč, spet drugemu ne,« je zatrdil Pep Guardiola.