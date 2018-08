»Zdi se, da so glasovi, ki jih oddaja most, drugačni od tistih v zadnjih dneh,« je povedal tiskovni predstavnik gasilcev Luca Cari. Prebivalci, evakuirani iz stanovanjskih zgradb pod viaduktom, tako iz preventivnih razlogov ne smejo več po svoje stvari domov, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Tudi gasilci so prekinili svoje delo na območju stanovanjskih zgradb, nadaljujejo pa z odpravljanjem posledic zrušenja mostu na drugih območjih, kot so izsušena struga reke in železniški tiri.

Viadukt Morandi se je zrušil v torek med nevihto, z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov. Pri tem je umrlo 43 ljudi. Razlog za katastrofo preiskovalci še ugotavljajo, bi pa lahko bila kriva načeta jeklenica.

Italijanska vlada je že sprožila postopek odvzema koncesije zasebnemu podjetju Autostrade per l'Italia, ki upravlja s tem in številnimi drugimi deli italijanskih avtocest. Podjetje odgovornost zavrača, je pa napovedalo vzpostavitev dveh skladov za pomoč žrtvam in njihovim družinam ter potrebe mesta Genova, v skupni vrednosti pol milijarde evrov.