Gre za tretje tovrstno posvetovanje administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zadnjem obdobju. Podobna postopka sta namreč že tekla pred uvedbo carin na uvoz kitajskega blaga v vrednosti 34 milijard dolarjev letno 6. julija in še dodatnih 16 milijard dolarjev, ki bodo v veljavo stopile 23. avgusta, poroča ameriški Bloomberg. Podjetja se večinoma strinjajo, da je nujno nasloviti problem kraje intelektualne lastnine na Kitajskem, vendar carine po njihovem večinoma niso pravi odgovor.

Na seznamu proizvodov, na katere bi ZDA lahko uvedle dodatne carine, so kitajski polimeri in surovine, pa tudi končni izdelki, kot so ženske torbice ali kolesa. Sprva naj bi ZDA na omenjene proizvode uvedle 10-odstotne carine, zaradi kitajskih povračilnih ukrepov pa je Trump zagrozil z njihovim zvišanjem na 25 odstotkov.

Nove carine bi lahko začele veljati, potem ko se 6. septembra izteče obdobje posvetovanja. Ta teden se bo sicer v ZDA na povabilo ameriške strani napotil tudi kitajski trgovinski predstavnik. Na prvem srečanju po več tednih naj bi se sestala namestnik kitajskega ministra za trgovino Wang Shouwen in visoki uradnik na ameriškem finančnem ministrstvu David Malpass.

Zadnji pogovori med stranema so bili junija, ko sta se v Pekingu sestala ameriški minister za trgovino Wilbur Ross in podpredsednik kitajske vlade Liu He.