Ameriško zagonsko podjetje WeWork je ena največjih zvezd delitvene ekonomije, poslovnega modela, ki se je najbolj uveljavil v prevozniških storitvah, v katerih je nesporni kralj posrednik prevozov Uber, iz leta v leto pa se nezadržno širi tudi na drugih področjih, v dostavi hrane, posredovanju nastanitev in izmenjavi najrazličnejših izdelkov ter storitev. Eden od najhitreje rastočih segmentov je souporaba delovnih prostorov. Poslovni model WeWork je preprost: pod komercialnimi pogoji najema (velike) stavbe, jih preuredi v tipične prostore za sodelo (co-working) in jih na drobno oddaja za krajši čas. Skupne delovne prostore in pisarne ponuja za zagonska podjetja, samostojne podjetnike, čedalje več pa tudi za globalne korporacije. V manj kot desetih letih delovanja je newyorški startup zrasel v eno od petih najvrednejših ameriških zasebnih podjetij (ob podjetjih Uber, Airbnb, Palantir Technologies in SpaceX) in eno od najhitreje rastočih v delitveni ekonomiji. Souporabo delovnih prostorov ponuja v 178 nepremičninah v 57 mestih in 18 državah. Pred letom dni, ko je japonski tehnološki velikan Softbank v WeWork vložil 4,4 milijarde dolarjev, je njihova tržna vrednost zrasla na 20 milijard dolarjev. Poleg osnovne dejavnosti, oddajanja delovnih prostorov, so lani začeli tržiti tudi deljena (skupna) stanovanja pod imenom WeLive, nedavno pa so odprli fitnes/spa klub z imenom Rise. Za 850 milijonov dolarjev so kupili Lord&Taylor, eno najznamenitejših stavb na Peti aveniji na Manhattnu, kamor nameravajo preseliti sedež podjetja.

Nekateri analitiki se sprašujejo, ali ni WeWork, ki sta ga ustanovila Miguel McKelvey in Adam Neumann, le navadni nepremičninski holding v startupovski preobleki, vendar v podjetju odgovarjajo, da gre v njihovem poslu za nekaj več, saj omogoča drugačno poslovno kulturo in sodelovanje. Neumann pravi, da gre za »We Generation« – večinoma milenijsko delovno silo, ki želi od svojega dela več kot le službo. »Izkušnje so za njih pomembnejše od materialnih dobrin, iščejo občutek skupnosti in izpolnitve, želijo biti del nečesa večjega,« pravi soustanovitelj podjetja. V skladu s temi novimi oblikami dela v WeWorku tudi oblikujejo prostore, ki spodbujajo najemnike k medsebojni komunikaciji in vzpostavljanju sodelovanja. Delovni proces v skupnih prostorih jim najemodajalec pogosto popestri z različnimi dogodki, na primer z urami joge ali pa z gostujočim frizerjem, ki sprejema plačilo v bitcoinih.