Čistilna sredstva Čistila, ki so potencialno nevarna, običajno zapakiramo nepravilno. Saj veste, v starem stanovanju hočete zadnji trenutek kaj počistiti, potem pa jih zgolj vržete v škatlo. Med selitvijo se lahko slabo zaprt zamašek odpre – in že imate majhno poplavo. In še huje, strupeno poplavo mešanice čistil, ki jih med seboj nikakor ne smemo mešati. Čistila in kemična čistilna sredstva vedno zapakirajte pokončno (med nje, če je treba, zatlačite papir), da se med prevozom ne polijejo.

Ploski televizorji Mnogi prevažajo ploske televizorje v ležečem položaju, kar pa je tvegano, saj so narejeni tako, da je njihova teža uravnotežena, ko stojijo pokonci. Če torej televizor leži, nima primerne opore na sredini, kar lahko privede do pokanja ali poškodbe kotov. Zapakirajte ga raje v ozko škatlo, ki jo boste postavili pokonci, zaslon pa zaščitite z odejo.

Električni kabli Ko izključite računalnik in vse druge elektronske naprave v gospodinjstvu, vam ostane kopica kablov. Svetujemo vam, da jih zapakirate skupaj z aparatom, ki mu pripadajo, sicer se vam lahko zgodi, da boste dolgo iskali, kateri kabel spada h kateri. Če boste kable in naprave vendarle ločili, pa jih označite z barvnimi trakovi (ista barva za napravo in pripadajoči kabel), da bo razvrščanje ob selitvi lažje.

Knjige Knjige se med selitvijo resda ne bodo poškodovale, zato pa se lahko poškodujete vi, če jih v škatle natrpate preveč. Ne le zato, ker zaradi dvigovanja prevelike teže trpi hrbtenica, temveč tudi zaradi tega, ker kartonske škatle ne zdržijo tako velike teže (morda jih raje dajte v plastične zabojčke). Strokovnjaki za selitve priporočajo, da v vsako škatlo, pripravljeno za selitev, damo spodaj nekaj knjig, zgoraj pa zapakiramo lažje predmete.

Krožniki Krožnike običajno zapakiramo tako, da pokončno zložimo drug na drugega. Napačno! V takem položaju se ves pritisk prenese na spodnje, zato je priporočljivo, da jih damo v škatlo pokončno. Morda niste vedeli, a krožniki so najmočnejši ravno ob robu. Seveda pa je posodo nujno dobro zaviti v papir oziroma mehurčkasto folijo, med posamezne sloje pa dodajte še karton. Nazadnje notranjost škatle dobro obložite z zmečkanim papirjem.

Visoki predmeti Čim višji je predmet, tem težje ga je preseliti. Nekateri visoke predmete, kot je na primer starinska ura z nihalom, zavijejo v preprogo ali v odejo, ki jo prelepijo z lepilnim trakom. Tako zapakiran predmet je neroden in ga je težko prestavljati, poleg tega je še bolj ranljiv za poškodbe. Veliko boljša rešitev je, da vzamemo kartonske škatle, jih razdremo in velikosti predmeta ustrezno s trakom zlepimo skupaj na preklop. S tem ovojem zaščitite predmet, ga s trakom prilepite ter spodnji in zgornji del tako prirejene škatle zapolnite še z zmečkanim papirjem ali folijo, da se ne premika.