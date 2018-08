Olimpija je veliki slovenski derbi izjemno začela, ko je Maribor povsem stisnila v obrambo, nadaljevanje in konec pa sta bila povsem drugačna. Gostje so zasluženo zmagali s 3:0, potem ko so vse tri zadetke dosegli rojeni Ljubljančani v vijoličasti majici Jan Mlakar, Amir Dervišević in Dino Hotić. Svoje je s sedmimi obrambami dodal še en Ljubljančan Jasmin Handanović, ki je ustavil tudi kazenski strel Roku Kronavetru, čeprav strel zvezdnika Olimpije sploh ni bil slab. Maribor se v Stožicah na prvenstvenih tekmah počuti kot doma, saj je na 17 prvenstvenih tekmah zmagal sedemkrat, osemkrat remiziral in le dvakrat izgubil.

Mariborčani so v svoj prid obrnili vse ključne trenutke tekme. Preživeli so začetni dvajsetminutni nalet Ljubljančanov, zadeli v pravem trenutku za prvi in drugi zadetek, ko je bilo najbolj kritično, pa jih je reševal vratar Handanović, ki je pri 40 letih še vedno prava hobotnica. »Igrali smo tako, kot je bilo treba. Izid je realna slika razlike v kakovosti. Pri prvem zadetku nisem streljal, ampak sem skušal podati Zahoviću, a se je žoge dotaknil Štiglec. Vesel sem, da so zadetek pripisali meni,« je povedal eden izmed junakov derbija Jan Mlakar, ki je nato spregovoril o tem, kako se Ljubljančani počutijo v Mariboru. »Vsi, ki prihajamo iz Ljubljane, imamo srce v Mariboru. Sam sem navezan na Domžale in do Olimpije nimam nobenih čustev. Zame ni nobena težava, ko moram igrati proti njej,« je dodal 19-letni napadalec, ki je v Ljudski vrt prišel pozimi iz Fiorentine.

Trener Maribora Darko Milanič je prejel pohvale za taktično rešitev, ko je Dina Hotića z boka premaknil v središče zvezne vrste bližje Derviševiću in Vrhovcu ter s tem dobil premoč v igri. Razočaral je po koncu tekme, ko je na vprašanje, ali bo v četrtek na evropski tekmi navijal za Olimpijo, po dolgem premisleku odgovoril: »Kot predstavnik slovenskega nogometa je popolnoma jasno, da navijaš za uspeh. Po drugi strani je rivalstvo tako veliko, da so občutki zelo mešani. Lahko bi rekel tudi tako, da bom gledal svoje delo in se ne bom preveč obremenjeval z Olimpijo.« Še pred tem je 50-letni Izolan ponižal Ljubljančane z izjavo, da je Olimpija še v Evropi, Maribor pa ne več, ker je imela Olimpija lažje tekmece.

Olimpija je bila kaznovana za napake v obrambi. V napadalnem slogu je usodna že vsaka izgubljena žoga na sredini igrišča. V ljubljanskem taboru so poraz prenesli športno in misli takoj usmerili na četrtek, ko jih v Stožicah ob 20.30 čaka prva tekma četrtega kroga kvalifikacij za ligo Evropa s Spartakom iz Trnave. Trener Aleksandar Linta je presenetil z izjavo, da so po takšnem poučnem porazu bližje uvrstitvi v skupinski del evropske lige, kot so bili pred začetkom slovenskega derbija.

Čeprav Olimpija za Mariborom zaostaja že osem točk, so v Ljubljani prepričani, da prvenstvo še ni odločeno. »Smo šele sredi avgusta. Do konca je še 31 tekem. Prepričan sem, da bo tudi Maribor izgubljal tekme,« je optimističen Beograjčan Aleksandar Linta.

1. SNL, 5. krog 1. Maribor 5 4 1 0 18:2 13 2. Aluminij 5 3 0 2 11:10 9 3. Domžale 5 3 0 2 9:8 9 4. Gorica 5 2 2 1 6:8 8 5. Krško 5 1 3 1 3:4 6 6. Mura 5 1 2 2 8:6 5 7. Olimpija 5 1 2 2 6:7 5 8. Triglav 5 1 2 2 6:10 5 9. Rudar 5 1 1 3 5:14 4 10. Celje 5 0 3 2 7:10 3 Pari prihodnjega kroga, sobota ob 18. uri: Rudar– Gorica, ob 20. uri: Krško – Triglav, nedelja ob 14.30: Mura – Aluminij, ob 18.15: Domžale – Olimpija, ob 20.15: Maribor – Celje.