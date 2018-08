Član klape Samoana Christian Maliteoa-Brown je za hrvaške medije pojasnil, da je hrvaški jezik prezahteven, da bi ga se naučili, a so se odločili peti v hrvaščini zaradi enkratnih občutkov, ki izhajajo iz hrvaških pesmi. Kot je dodal, pri izbiri pesmi podrobno preučujejo njihovo sporočilo, da bi se lahko čustveno poistovetili z besedilom.

»Glasba ne pozna meja niti jezika, nima omejitev. Do zdaj smo peli hrvaške pesmi, prihodnje leto pa želimo na Hrvaškem predstaviti tradicionalno samoansko glasbo,« je po zagrebškem koncertu za hrvaško televizijo povedal Christianov brat Austin Maliteoa-Brown.

Brata sta poudarila, da najraje prepevajo Dragojevićeve pesmi, kot je Moj lipi anđele. Nekatere hrvaške pesmi pa prepevajo tudi v samoanskem jeziku. Samoansko občinstvo je najbolje sprejelo pesem Tereze Kesovije Moja posljednja i prva ljubavi, sta povedala za današnji Večernji list.

Do konca avgusta bosta nastopila v več dalmatinskih mestih, kot so Trogir, Makarska in Dubrovnik.