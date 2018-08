Nadzorniki Družbe za avtoceste RS (Dars) pod vodstvom Marjana Mačkoška so Kneza in Skoka zaradi hujših kršitev obveznosti s položaja razrešili 13. januarja 2016. Po informacijah Financ so ju nadzorniki razrešili, ker jim nista predložila ustanovnega akta hčerinske družbe Delcom, za katero so nadzorniki med drugim ugotovili tudi, da ima nesporazumno velik osnovni kapital in da zanjo ni nobene potrebe po dvotirnem sistemu upravljanja.

Knez in Skok sta nato s tožbo izpodbijala sklep odpoklica s položaja, a je sodišče, kot so pojasnili na Darsu, zavrnilo vse zahtevke tožnikov v zvezi z ničnostjo sklepa nadzornega sveta o odpoklicu s funkcije.