Svet delavcev in sindikat Nigrada sta v javnem pismu delničarjem v imenu 260 zaposlenih v tem podjetju opozorila, da se je družba v zadnjih letih zaradi nenehnih menjav direktorjev in nadzornikov znašla v nezavidljivem položaju. V zadnjem letu dni, ko družbo vodi Matjaž Krevelj, pa se je stanje stabiliziralo, zato ne razumejo, zakaj je potrebna menjava na čelu nadzornega sveta ali celo uprave.

»Na skupščini 29. avgusta je že spet predlagana zamenjava predsednika nadzornega sveta brez konkretnih obrazložitev, kar je žal že stara praksa delovanja trenutno največjega delničarja družbe. Glede na dejanja iz preteklosti ta predlog spet nakazuje na željo večinskega delničarja po zamenjavi direktorja podjetja, kljub izboljšanemu poslovanju podjetja, pokritju vseh izgub iz prejšnjih let, ponovnim vlaganjem v dotrajano mehanizacijo in doseženi boljši delovni klimi v podjetju,« so zapisali. »To dejanje bo po naših izkušnjah iz prejšnjih let žal vodilo podjetje ponovno v nestabilnost in negotovost,« so dodali in delničarje pozvali, »naj razmislijo in pomagajo pri odgovornem upravljanju in korporativnem vodenju družbe«.