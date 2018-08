Kaj se je na letošnji dan žena premaknilo v glavi 38-letne Mariborčanke Medihe Hromadžić, da je z nožem najmanj 48-krat zabodla sestro dvojčico Mersiho in nož 12-krat zarinila tudi v 58-letno mater Iznado, ki je napad preživela po zaslugi pogumnega soseda, se še ne ve. Tako kot je napovedala že junija na predobravnavnem naroku, se je na začetku sojenja zagovarjala z molkom. Krivdo še vedno zanika. Tudi če bi umor in poskus umora priznala in se za grozovit zločin pokesala, bi tožilka Tadeja Majcen za obe dejanji predlagala najvišjo možno kazen – 30 let zapora, saj zanjo razen tega, da v preteklosti še ni bila kaznovana, ni našla nobene olajševalne okoliščine. Na podlagi izvedenskega mnenja psihiatra Mladena Vrabiča je tožilka prepričana tudi, da je obtožena morila povsem prištevna.

Videl, kako je nož zabadala v sestro

Pričakovati je bilo, da bo o razlogih za prepir v družini javno spregovorila mama Iznada Hromadžić, a je ni bilo na sodišče. »Vabilo ni bilo izkazano,« je pojasnil sodnik Danilo Obersnel, ki predseduje velikemu senatu, njeni sosedje pa so povedali, da je že več mesecev niso videli in da domnevajo, da se je preselila k sestri v Zagreb.

Družinska tragedija se je 8. marca zgodila pred sedmo uro zjutraj, v bloku na Pobrežju, kjer sta dvojčici živeli skupaj z materjo. Vse skupaj se je začelo v njihovem stanovanju. Obtožena naj bi najprej napadla dvojčico, z daljšim nožem jo je večkrat silovito zabodla v hrbet, prsni koš in nadlakti. Mati se je postavila med hčeri, Mersiha je hudo ranjena pobegnila k sosedu Bojanu Emeršiču, ki stanuje nasproti. Ta se je ravno odpravljal v službo, ko ga je hudo okrvavljena ženska prosila za pomoč. Reagiral je v hipu, vzel mobilni telefon in poklical reševalce in policijo. Medtem ko je podpiral ranjeno, je dojel, da se v stanovanju zraven še vedno nekaj dogaja. »Vrata so bila odprta. Pristopil sem in videl, da se hči in mati prerivata v kuhinji. Stene so bile krvave, mater mi je uspelo priklicati ven. Tudi ona je bila ranjena,« nam je na dan umora razložil Emeršič, enako pa je izpovedal tudi na sodišču.

Med podoživljanjem krvave drame se je Emeršič spominjal, da je ranjeni ženski pospremil v pritličje bloka, kjer se je za 38-letnico tragično izteklo. »Zgrudila se je. Zagledal sem reševalce in stopil do njih. Mater smo pospremili ven, v tistem je dol pritekla druga dvojčica.« Ker je imela v rokah nož, si niti on niti reševalci niso upali vstopiti. Bil je priča, kako je obtožena daljši nož izjemno sunkovito silovito zabadala v sestro. Nesrečne ženske niso mogli rešiti. Dvojčica ji je med drugim prebodla srce in aorto.