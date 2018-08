Italijo je pretekli konec tedna razburila peticija najbolj gorečih navijačev Lazia, ki so pred tekmo proti Napoliju zbirali podpise, s katero bi ženskim podpornicam nogometnega kluba prepovedali sedenje v prvih vrstah severne tribune rimskega olimpijskega stadiona. »Curva Nord predstavlja sveto mesto. Je okolje z nepisanim pravilom, ki pa ga je treba spoštovati. Prve vrste so od nekdaj veljale za neke vrste obrambni jarek. V jarke ženskam, dekletom in ženam ni dovoljeno. So pa lepo vabljene, da sedijo od desete vrste dalje. Tisti, ki si izberejo stadion kot alternativo za brezskrben romantičen dan, naj odidejo na druge predele stadiona,« sporočilo navijačev povzema Deutsche Welle.

Tiskovni predstavnik Lazia Arturo Diaconale je v nedeljo za italijansko tiskovno agencijo Ansa sporočil, da klub ne deli mnenja svojih navijačev in da nasprotujejo kakršnikoli obliki diskriminacije. »Lazio ima ogromno število navijačev, to iniciativo je sprožila le manjša skupina ljudi. Sami ne moremo posredovati vsakič, ko pride do politično nekorektnih incidentov, kot je ta.«