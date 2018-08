»Situacija, s katero smo soočeni, je nesprejemljiva tako s strokovnega kot tudi etičnega stališča in jo je treba izboljšati v najkrajšem možnem času,« je na današnji novinarski konferenci opozoril strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Matjaž Vogrin.

Kot je dejal, se z rešitvijo te težave predolgo odlaša, čeprav so predstojniki posameznih oddelkov v preteklih letih že večkrat opozorili na nesprejemljivost takšnih razmer v zdravstvenih ustanovah tako za bolnike kot zaposlene.

»V tujini takšni zavodi ne morejo delovati«

»Seveda je treba skrajševati čakalne dobe, a najprej je treba poskrbeti za bolnike, ki se že zdravijo. Ne smemo razmišljati le o kvantiteti, ampak tudi kvaliteti zdravljenja. Medtem ko je ustrezno hlajenje dejstvo v trgovinah, bankah in zavarovalnicah, je pri zdravstvenih ustanovah enostavno obveljalo, da ni potrebno. To je nesprejemljivo. Osnovni standard za opravljanje zdravstvene dejavnosti je ustrezna klimatizacija in v tujini zavodi, ki tega nimajo, ne morejo delovati,« je pojasnil.

V UKC Maribor je neustrezno hlajenih od 30 do 40 odstotkov prostorov. Trenutno urejajo klimatizacijo v prostorih oddelka za internistično interno medicino, ki naj bi tako dobil ustrezno klimo v začetku prihodnjega leta. Za to bodo namenili 190.000 evrov, ki so jih zagotovili v letošnjem proračunu kliničnega centra.

Takoj zatem bi se bilo treba lotiti oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer je stanje najbolj kritično. Temperature na oddelku namreč presegajo 30 stopinj Celzija, tudi zaradi dotrajane stavbe, v kateri se nahaja. Za ustrezno hlajenje bi potrebovali 50.000 evrov.