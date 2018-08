Nove preference so zapisane v vodilu, ki ga je cerkev s sedežem v ameriškem Salt Lake Cityju in enotami po vsem svetu, objavila v četrtek. »Izraz 'mormonska cerkev' se je kot vzdevek javno dolgo uporabljal, a ni avtoriziran naziv in cerkev uporabe tega izraza ne spodbuja,« so zapisali. Dodali so, da naj se pripadnikov te cerkve ne označuje za mormone, poroča ameriški CNN.

S to besedo se sicer po njihovem še vedno lahko označuje tisto, pri čemer je beseda mormon del imena. To je denimo Mormonova knjiga ali Mormonova pot.

Zapisali so še, da ne želijo, da se za cerkev uporablja kratica LDS, kar je okrajšava za drugi del polnega imena cerkve, torej »svetih iz poslednjih dni« (ang. Latter-day Saints, op. p.).

Ime Gospodova volja? Voditelj cerkve Russel M. Nelson je povedal, da ga je na pomembnost imena v mislih opomnil Gospod in da morajo verniki delovati v skladu z njegovo voljo. V prihodnjih mesecih naj bi cerkvene spletne strani in vse ostalo, kjer se pojavlja ime cerkve, posodobili. Vse to vodi do številnih vprašanj – bodo preimenovali glasbeno zasedbo Mormon Tabernacle Choir? Pa medijsko platformo Mormon Channel? Bo kratica LDS izginila v imenih določenih ustanov, kot sta LDS Business College in LDS Hospital, se sprašujejo pri CNN.