Prebivalci Pacaraime so se na migrantske tabore po poročanju BBC spravili zato, ker je po mestu zakrožila novica, da so Venezuelci hudo pretepli lokalnega lastnika restavracije.

Sovražnost do številnih migrantov, ki prihajajo iz Venezuele, se sicer v zadnjih mesecih stopnjuje. Nanje se spravljajo tolpe, oborožene s palicami in kamenjem, in zažigajo šotore in druge predmete, ki so last venezuelskih migrantov. Več kot tisoč migrantov naj bi zato že pobegnilo nazaj v Venezuelo. Z venezuelske strani medtem poročajo o napadih na avtomobile z brazilsko registracijo.

Venezuelske oblasti so Brazilijo prosile, naj zagotovi varnost njihovih državljanov, venezuelsko zunanje ministrstvo pa je sosednjo državo pozvalo, naj »sprejme potrebne ukrepe in zavaruje venezuelske družine in njihovo lastnino«, piše BBC.

V Ekvadorju zaostrili pravila vstopa v državo Od sobote v Ekvadorju veljajo nova pravila. Migranti iz Venezuele za vstop v državo potrebujejo potni list, osebna izkaznica ne zadostuje. Zaradi tega so številni Venezuelci, ki imajo zgolj osebne izkaznice, obtičali v sosednji Kolumbiji. Mnogi so se nagnetli v začasne kampe, da bi v mrzlih temperaturah ostali na toplem. »Smo s Karibov, nismo vajeni takšnega mraza,« je po poročanju BBC povedal eden od migrantov, ki je iz Venezuele prišel z družino in prijatelji. Nova pravila o prestopu meje so mnoge presenetila, iz Ekvadorja pa so v nedeljo sporočili, da otroci in najstniki, ki potujejo s starši, mejo lahko še vedno prečkajo brez potnega lista.