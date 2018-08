Yuya Nagayoši, Takuya Hašimoto, Takuma Sato in Keita Imamura so bili najprej na skupni večerji z ekipo, nato pa so se izmuznili iz hotela in najeli lokalnega vodiča, ki jih je odpeljal v rdečo četrt. »Seveda jih je sram, a tako kot jaz zdaj, se bodo morali tudi oni v prihodnjih dneh opravičiti japonski javnosti,« je dejal vodja japonske odprave Yasuhiro Yamašita in dodal, da vodstvo še razmišlja o primerni kazni.

Na azijskih igrah so škandali kar pogosti. Pred štirimi leti v Južni Koreji je bil v središču pozornosti japonski plavalec Naoya Tomita, ki je novinarju izmaknil kamero in moral zato zapustiti igre. Nek iranski funkcionar je prav tako moral predčasno domov zaradi verbalnega napada na prostovoljko, nogometaš iz Palestine pa je bil suspendiran zaradi spolnega napada.

Azijskih iger, na katerih je na sporedu kar 40 športov, se udeležuje preko 18.000 športnikov.