Ultramaratonski kolesar Marko Baloh zmagovalec na dirki okoli Švice v kategoriji masters

Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je ob svoji deseti udeležbi na dirki okoli Švice dosegel zmago v kategoriji masters in četrto mesto skupno. V prejšnjih nastopih je Baloh zmagal na prvi dirki leta 2009 in bil dvakrat drugi (2010 in 2014) v posamični konkurenci. Letos je cilj je dosegel v 38 urah in 43 minutah.