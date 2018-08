Lokalni mediji so ob sklicevanju na policijo poročali, da gre za 29-letnega moškega iz Alžirije, ki je ob napadu na policijsko postajo v predelu Cornella de Llobregat vzklikal »alah akbar« (bog je velik), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Incident obravnavajo kot teroristični napad

Policija je sporočila, da incident obravnava kot teroristični napad. »Obravnavamo ga kot teroristični napad. Policist je uporabil pištolo, da je rešil svoje življenje,« je sporočil komandir katalonske policije Rafael Comes. Sprožili so preiskavo, da bi ugotovili "natančne okoliščine in motive za napad". Kmalu po napadu so preiskali napadalčevo stanovanje, pri čemer so zaslišali njegovo partnerko.

Ravno v petek so se v Barceloni spomnili žrtev džihadističnih terorističnih napadov, ki sta pred enim letom pretresla katalonsko prestolnico in bližnji Cambrils. Tedaj je bilo ubitih 16 ljudi, še 130 pa jih je bilo poškodovanih.