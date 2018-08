Počitniško rutino je treba praktično čez noč spremeniti v delovno, ta sprememba pa pogosto povzroči vrsto težav. Na srečo jih lahko z nekaj pripravami in načrtovanja učinkovito premagate ali vsaj ublažite.

Z nakupom potrebščin ne odlašajte do zadnjega Z nakupi učbenikov, zvezkov, torbe in vseh drugih šolskih potrebščin ne čakajte na največjo gnečo zadnjega tedna, ampak se jih lotite že sredi počitnic in izkoristite različne akcije. Uporabite ugodnosti različnih kartic zvestobe, kupite več zvezkov skupaj in tako prihranite. Najverjetneje vsega ne boste dobili v zgolj enem nakupovalnem popoldnevu, zato si vzemite vsaj dva ali tri dni, v pripravo šolskih potrebščin pa ne pozabite všteti tudi časa za zavijanje in označevanje. Namesto dražjih zvezkov z liki različnih junakov na platnicah kupite navadne in jih zavijte v ovojni papir s princeskami, akcijskimi junaki ali priljubljenimi živalmi. Namig: Pustite otrokom, da sami napišejo svoje ime in priimek na etikete, si izmislijo svoj »logo« in z njim označijo stvari ali pa prek spleta naročite personalizirane barvice in druge potrebščine.

Pravočasno začnite spreminjati počitniški ritem Počitniški ritem je sproščen, saj so lahko otroci zvečer dlje pokonci, zjutraj pa spanec potegnejo globoko v dopoldne. Ko se spet začne pouk, je treba čez noč spet začeti vstajati zgodaj zjutraj, zato ni odveč, če se otroci v zadnjem tednu počasi prilagodijo šolskim tednom. Tako prvo šolsko jutro ne bo postavljeno na glavo, šolarji in starši pa boste manj nervozni. Namig: Zadnji teden naj otroci vsak dan skrajšajo poležavanje za četrt ali pol ure, prav tako naj gredo nekoliko prej v posteljo.

Priprave na prvi šolski dan Če se vaš otrok začetka pouka ne veseli, mu pomagajte s pozitivnim odnosom. Z bodočimi prvošolčki se pogovarjajte o lepih rečeh, ki jih prinaša šola, kaj vse bodo izvedeli, se naučili in zanimivega počeli, spodbujajte jih in jih vključite v pripravo šolskih reči. Vsaj eno popoldne namenite pripravi otrokovega domačega delovnega prostora – skupaj pospravite pisalno mizo, uredite predale in razvrstite šolske reči po policah. V tednu pred začetkom pouka obiščite spletno stran šole, poiščite urnik za prvi dan in si oglejte druge zanimive informacije o šoli, učiteljih, učencih in različnih šolskih aktivnostih.

Z morja naravnost v šolsko klop? Pravzaprav s tem ni nič narobe, a zavedati se morate, da je to zelo velika sprememba. Veliko odraslih si zadnji dan dopusta privošči nekaj aklimatizacije v domačem okolju, da stres prvega dne v službi ni prevelik, zato lahko nekaj podobnega privoščite tudi otrokom. Če se na dopust odpravite konec avgusta in pridete domov na predvečer prvega dne pouka, bo šok za otroke nedvomno zelo velik. Če je le mogoče, bodite doma vsaj dan ali dva prej in se v miru pripravite na pouk.

Prvi šolski dan: dobra volja in veliko smeha! Prvi dan pouka še ne prinese domačih nalog, drugi pa ne spraševanja ali pisanja kontrolk, zato naj bo prvi šolski dan sproščen in vesel. Ne bodite nervozni in napeti, saj se lahko napetost hitro prenese na malega šolarja, ki se bo počutil še bolj nelagodno. Seveda se je pametno že takoj na začetku resno lotiti snovi, a vsaj prvi dan naj bo brez pritiskov. Če je otrok slabe volje, ga spodbujajte in razvedrite, nikar pa mu že prvo popoldne ne zastavite vprašanja, če je naredil domačo nalogo in če že kaj ve, kdaj pišejo prvi test … Namig: Zjutraj, pred odhodom v šolo, naredite spominsko fotografijo. Lahko jo naredite tudi popoldne, otroci pa naj si na dlani napišejo svoje razrede in dlani pokažejo v objektiv. To bo super spomin na novo šolsko leto!

Za prvošolčke si vzemite dan dopusta Če bo vaš otrok prvič prestopil šolski prag, si vzemite dan dopusta. Ta dan je za malega šolarja namreč zelo pomemben, vsak prvošolec pa ga doživlja drugače, zato je prav, da mu stojite ob strani. Po vstopu v povsem nov svet mu namenite še zabavno popoldne z obiskom kina, odpeljite ga na sladoled ali tortico, pojdite se pokazat babici in dedku (rumena rutka je zakon!). Zvečer preglejte vse imenitne reči, ki ste jih dobili v šoli, in ne pozabite dodati razreda k imenu in priimku na potrebščinah. Za prvošolčke je namreč zelo pomembno, kateri prvi razred so – A, B ali C.