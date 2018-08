V Severni Koreji srečanje družin, ločenih po vojni

Severnokorejsko letovišče na gori Kumgang bo danes in do nedelje gostilo srečanje družin, ki jih je ločila korejska vojna. Več kot polovica udeležencev je starejših od 80 let in so osebno občutili ločitev pred skoraj 70 leti, ko se jim ni zdelo verjetno, da svojih svojcev ne bodo videli tako dolgo. To bo prvo takšno srečanje po treh letih.