Đoković je tako prvi v zgodovini, ki se po zmagi v Cincinnatiju lahko pohvali z zmagami na vseh devetih teniških mastersih, večinoma je vsakega od devetih dobil večkrat.

»To je zame res poseben trenutek, prvič stojim tu s trofejo za zmagovalce, kar petkrat sem v finalu ostal praznih rok - večinoma zaradi Rogerja,« je po zmagi dejal Đoković. »Hvala ti, ker si mi končno 'pustil enkrat zmagati',« se je pošalil srbski igralec in dodal, da mu je vedno v čast deliti igrišče s tako velikim šampionom, kot je Federer.

»Za menoj je težko obdobje, operacija, morda je bilo malo nerealno pričakovati, da se lahko tako hitro vrnem na to raven tenisa, osvojim Wimbledon in ta naslov, ki mi je še manjkal. A bilo je vredno čakati na to zmago, se vračati v Cincinnati in komaj že čakam, da se spet vidimo,« je še dejal Đoković na podelitvi nagrad.

Federer, ki je doslej v karieri že sedemkrat osvojil turnir v Ohiu, je med dvobojem naredil kar 39 neizsiljenih napak.

Z zmago na pripravljalnem turnirju za OP ZDA je Đoković bogatejši za malo več kot milijon dolarjev, medtem ko bo Federer domov odnesel ček za 533.000 dolarjev.

Finale je bil že 46. medsebojni obračun obeh asov; Đokovič vodi v zmagah s 24:22.