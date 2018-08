»Naslednjič bom zmagal jaz,« je po prijateljskem objemu po tekmi domžalski trener Simon Rožman požugal Miranu Srebrniču. »O, vem, saj si me že večkrat premagal,« mu ni ostal dolžan goriški strateg, ki je preživel pravo domžalsko ofenzivo, gostje so se prijemali za glavo ob toliko zgrešenih strelih. V 34. minuti je po podaji iz kota Nicholson povlekel Lipuščka in glavni sodnik Ponis je dosodil enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Osuji. »Zame je bila pomembna reakcija igralcev po porazu v Mariboru. Tudi če bi danes izgubili, ne bi bil nezadovoljen,« je priznal Srebrnič, medtem ko je Rožman poudaril: »Ne vem, zakaj se ponavlja tradicija slabih izidov v Novi Gorici. Težko je, ampak gremo naprej.«

Mura nemočna tudi z igralcem več

V Murski Soboti je v slabi tekmi, ki je bila v hudi vročini prava uspavanka, zmagala manj slaba ekipa. To je bilo Krško, ki je do prve zmage v sezoni prišlo po mojstrskem zadetku Francoza Marca Da Silve s prostega strela. Prekmurci so doživeli drugi zaporedni poraz v sezoni, ker v njihovi igri ni bilo prave ideje, kako si priigrati priložnost pred golom borbenih in taktično discipliniranih Posavcev. Mura ni znala izkoristiti niti številčne prednosti, potem ko je bil v 74. minuti zaradi drugega rumena kartona izključen robustni obrambni igralec gostov Slavko Brekalo.

Aluminij se je z zmago proti Rudarju zavihtel pod vrh lestvice, kjer diha za ovratnik Mariboru in Domžalam. Največ zaslug ima Francesco Tahiraj, ki je po protinapadih dosegel prvi in tretji zadetek, pri drugem pa je podal. »Zmaga je bila priigrana. Prvih 20, 30 minut nismo našli odgovora na pobudo gostov. V drugem delu prvega polčasa smo vzpostavili ravnotežje v čvrsti igri. Ko smo postali čvrsti, nam je stekla tudi žoga in smo dosegli gole,« je tekmo videl trener Aluminija Oliver Bogatinov. Rudar je že v 13. minuti ostal brez Davida Hrubika, ki so ga zaradi izpaha komolca prepeljali v bolnišnico v Mariboru in bo odsoten mesec dni. »Čestitke Aluminiju za zasluženo zmago. Dobro so nas izigrali s protinapadi. Začeli smo dobro, nato nas je presekala huda poškodba Hrubika. Opozoril bi na pomanjkljivo zdravstveno službo, saj je bil v rešilcu le en človek; takšne stvari bi morale biti v prvi ligi bolj resno in odgovorno organizirane,« je bil jasen trener Rudarja Marijan Pušnik.