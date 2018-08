Uvodnih četrt ure igre je pripadlo Ljubljančanom, ki so goste povsem stisnili na njihovo polovico. Prvi strel je proti vratom Jasmina Handanovića z roba kazenskega sprožil Stefan Savić, vendar je bil njegov poizkus prešibek. Le minuto kasneje je neposredno iz prostega strela krepko s strani poizkušal Rok Kronaveter in znova izsilil posredovanje mariborskega vratarja.

Olimpijini napadi niso pojenjali, Dino Štiglec je v 10. minuti z razdalje z levico meril mimo leve vratnice. Potekalo je pravo obleganje, ljubljanski napadalci so nadaljevali z agresivnim pokrivanjem mariborskih branilcev. V novi priložnosti za zelene je bil kmalu po strelu Štigleca še Matic Črnic, a je bil tudi njegov atraktiven poizkus znotraj kazenskega prostora obranjen.

Ljubljančanom je igra padla nekje po petnajstih minutah igre, potem ko je v obrambni akciji Aris Zarifović izbijal in zadel v glavo stranskega sodnika. V minutah po prekinitvi je prišla prva priložnost Štajercev, Amir Dervišević je iz kota podal do Jasmina Mešanovića , ki je z glavo meril prek ljubljanskega gola.

Mariborčani hitro povišali prednost

V nasprotju s prvim polčasom, ko so se štajerski igralci spočetka krčevito branili in si šele v drugi polovici začeli pripravljati priložnosti iz protinapadov, so te prišle v samem začetku drugega polčasa. V 49. minuti je predložek Derviševića z desne strani zdrvel desno mrežico ljubljanskega gola in bilo je že 2:0.

Dobrih pet minut kasneje bi rezultat na drugi strani kmalu znižal Črnic, ki je z roba šestnajsterca z diagonalo meril v levi kot, s parado pa se je znova izkazal 40-letni mariborski čuvaj mreže. Mariborčani so nato pametno prepustili posest nasprotniku in se osredotočili na branjenje ugodnega rezultata. Olimpije je sicer napadala, a večinoma nenevarno, namesto zadetka za približanje pa je na drugi strani dvajset minut pred koncem na 3:0 zadel vezist Dino Hotić.

