Dvoboj še neporaženih ekip Rogaške in Drave se je končal z visoko zmago gostov, ki so bili boljši s 7:1. Ptujčani, za katere je štiri gole dosegel Ayodluwa Fanimo, tri pa Bizjak, so z novimi tremi točkami potrdili, da so prvi favoriti za končno zmago v drugi ligi.

2. SNL, 3. krog, Fužinar – Tabor Sežana 2:1 (1:0) – strelci: 1:0 Gajić (12), 1:1 Sever (47), 2:1 Medved (72). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 200, sodnik: Bukovev.

Brežice – Bravo 1:2 (0:1) – strelci: 0:1 Huč (5), 1:1 Jakolić (16), 1:2 Nukić (76). Stadion Brežice, gledalcev 250, sodnik: Mitrović.

Bilje – Ankaran 1:1 (2:0) – strelca: 0:1 Mathias (29), 1:1 Žižmond (78). Igrišče Bilje, gledalcev 250, sodnik: Obrenović.

Dob – Beltinci 2:2 (2:0) – strelci: 1:0 Mlakar (11), 2:0 Petric (22), 2:1 Šumak (86), 2:2 Trstenjak (96/11-m). Športni park Dob, gledalcev 200, sodnik: Kajtazović.

Nafta – Brda 3:2 (0:1) – strelci: 0:1 Varga (35), 1:1 Ploj (65), 2:1 Ploj (66), 2:2 Klepac (83), 3:2 Cvrtila (90). Športni park Lendava, gledalcev 450, sodnik: Goričan.

Krka – Jadran Dekani 2:1 (1:0) – strelci: 1:0 Kambič (23), 2:0 Vujčić (50), 2:1 Nikolić (86/11-m). Stadion Portoval, gledalcev 100, sodnik: Balažič.

Ilirija – Radomlje 1:1 (0:1) – strelca: 0:1 Hajrić (14/11-m), 1:1 Tiganj (69). Stadion Ilirija, gledalcev 150, sodnik: Kos.

Rogaška – Drava 1:7 (0:4) – strelci: 0:1 Ayodluwa Fanimo (4), 0:2 Ayodluwa Fanimo (18), 0:3 Ayodluwa Fanimo (30), 0:4 Ayodluwa Fanimo (42), 1:4 Firer (62/11-m), 1:5 Bizjak (64), 1:6 Bizjak (80), 1:7 Bizjak (82). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 400, sodnik: Žnidaršič.