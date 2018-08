V kratkem bodo modernizacijo in optimizacijo razvojno-logističnega centra, velikosti 1400 kvadratnih metrov, končali v Varisu Lendava, ki je bil lani kot gazela podravsko-pomurske regije prepoznan tudi za bronasto gazelo. Strošek gradnje znaša 1,3 milijona evrov. Pol milijona evrov pa bodo, kot je pojasnila direktorica Sabina Sobočan, namenili še za obnovo in povečanje garderobe za proizvodne delavce in obnovo pisarn za proizvodno režijo. Ker zaradi povečane porabe potrebujejo tudi več elektrike, bodo konec leta zgradili še močnejšo transformatorsko postajo.

V podjetju, ki je lani ustvarilo 21,3 milijona evrov, zelo dinamično rast pa pričakujejo tudi letos, se ves čas ubadajo s pomanjkanjem kadrov. Iščejo predvsem keramičarje, pleskarje, varilce in zidarje, ki jih zelo primanjkuje. Zato so se odločili za aktivno delovanje pri pridobivanju tega kadra. V sodelovanju z zavodom za zaposlovanje ter Ljudsko univerzo so izvedli izobraževanje za keramičarje, kmalu načrtujejo enak program za pleskarje. Stike so navezali že tudi s srednjo gradbeno šolo iz Maribora, kjer se je povečal vpis v prvi letnik za poklica keramičar in zidar. Z namenom, da ustanovijo svojo akademijo, so začeli izvajati mentorstvo za mlade, ki se bodo po končani šoli zaposlili pri njih. V okviru akademije bodo izvajali tudi interna usposabljanja, pozornost pa bodo namenili tudi karierni in osebnostni rasti vsakega posameznika, je med drugimi pojasnila Sabina Sobočan. jpš