Zloraba slovenskega porekla: Zakaj država ščiti goljufive preprodajalce sadja in zelenjave?

Inšpektorji za varno hrano so tudi letos obiskali prodajalce sadja in zelenjave. Že vrsto let je namreč znano, da je zlorab slovenskega »državljanstva« največ pri jagodah, češnjah, breskvah in špargljih, s katerimi goljufi najbolj služijo, zahvaljujoč razliki med nabavno ceno v tujini in prodajno v Sloveniji. Pri zelju zlorab slovenskega porekla ni, saj je prepoceni in se goljufanje preprodajalcem finančno ne izplača. Toda če v Španiji jagode kupijo po dva do tri evre in jih pri nas – pod pretvezo, da so slovenske, ki veljajo za okusnejše in kakovostnejše – prodajajo po šest do osem evrov, je to za nekoga, ki ima ob slovenskih cestah razporejenih denimo štirideset stojnic, lep zaslužek. Enako je s češnjami in šparglji.