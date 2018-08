Ruski predsednik Vladimir Putin se je v soboto udeležil poroke 53-letne avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl, ki sicer ni članica nobene stranke, jo je pa na ta položaj predlagala skrajno desničarska in proruska Svobodnjaška stranka (FPÖ). Opozicija je kritizirala Kneisslovo, ker naj bi ponovni obisk ruskega voditelja – ta je Avstrijo obiskal že junija – postavil pod vprašaj avstrijsko nevtralnost in spodkopal zunanjo politiko EU, ki ji predseduje Avstrija, za marsikoga ruski trojanski konj v EU.

Svatba z okoli sto povabljenimi je bila v nekdaj slovenski Gomilici (danes Gamlitz), vasi na južnem avstrijskem Štajerskem, ki leži nekaj kilometrov od slovenske meje na Šentilju in kjer je nemščina izrinila slovenščino v 18. stoletju. Posebno pozornost je zbudil ples ruskega predsednika z zunanjo ministrico, ki se je poročila s 54-letnim poslovnežem Wolfgangom Meilingerjem. Ta je podobno kot Putin navdušen na judom.

Izguba avstrijske nevtralnosti?

Med povabljenimi sta bila tudi konservativni kancler Sebastian Kurz (Ljudska stranka – ÖVP) in podkancler Heinz-Christian Strache, voditelj avstrijske skrajne desnice in Putinov prijatelj. Ruskega predsednika je spremljal zbor donskih kozakov, ki so peli na svatbi, Putin pa je imel govor v nemščini. Sicer je Gomilico varovalo okoli 500 policistov, cesta, ki vas povezuje z graškim letališčem, pa je bila ob prihodu in odhodu ruskega predsednika zaprta v obe smeri.

»Kako lahko avstrijsko predsedstvo igra vlogo posrednika (med Moskvo in EU), če se zunanja ministrica in kancler tako jasno postavljata na eno stran?« se sprašuje vodilni politik avstrijske Socialdemokratske stranke Andreas Schieder. Zeleni so celo zahtevali »takojšnji odstop« zunanje ministrice in poudarili: »Vladimir Putin je najbolj zagrizen nasprotnik EU.«

V obeh najpomembnejših opozicijskih strankah so ogorčeni tudi zaradi visokih stroškov obiska, ki naj bi dosegli 250.000 evrov. Strache jih je takole zavrnil: »Vsake demonstracije levice in zelenih, ki se lahko hitro sprevržejo v nerede, ohromitve cest in velike stroške za varnost, stanejo avstrijskega davkoplačevalca veliko več kot spoštljiv obisk ruskega predsednika v čast naše zunanje ministrice in naše države.«

Zlasti v Ukrajini so zaradi Putinove udeležbe na svatbi v Gomilici razočarani nad Avstrijo, ki naj bi kot predsedujoča EU posredovala v ukrajinskem konfliktu. Na twitterju je Hanna Hopko, ki vodi zunanjepolitični odbor ukrajinskega parlamenta, zapisala: »Poroka je zasebna stvar. Odveč pa je razlagati, da če nekdo povabi Vladimirja Putina na poroko, ni več nevtralen. Avstrija ne more biti več posrednik v Ukrajini.«