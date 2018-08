»Krize je konec, Grki se lahko ponovno smejijo.« Tako so v dneh pred današnjim izstopom Grčije iz tretjega programa pomoči sporočali iz grške vlade Aleksisa Ciprasa, ki se je na oblast zavihtel s kritiko varčevalnih ukrepov, a je pozneje sam klonil pod pritiski Bruslja in izvedel vse zahtevane reforme do črke natančno. Toda po 288 milijardah evrov evropske pomoči, ki jo je Evropa zagotovila v zameno za ostre finančne, socialne in pokojninske reforme ter razprodajo grške srebrnine, Grčija zgolj na papirju izstopa iz obveznosti programa pomoči.

