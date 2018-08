Britanka je v morje padla v soboto okoli 23.45 z ladje Norwegian Star v severnem delu Jadrana. Hrvaška obalna straža je reševalno akcijo po navedbah hrvaškega obrambnega ministrstva začela ob sončnem vzhodu okoli 6.30, žensko pa so iz vode rešili ob 9.45.

Izčrpano Britanko so našli okoli 1300 metrov od kraja, kjer je padla v morje, oziroma 60 navtičnih milj od pristanišča Vergarola pri Pulju, od koder so reševalci izpluli. V reševalni akciji so poleg ladje obalne straže sodelovali še trije civilni čolni in plovilo luške kapitanije Reka.

Hrvaški mediji še poročajo, da je zdravstveno stanje Britanke dobro in da so jo z ladjo prepeljali v Pulj.