Izpostavljenost cigaretnemu dimu deset ali več ur na teden poveča tveganje za smrt zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni za 42 odstotkov, za smrt zaradi ishemične srčne bolezni za 27 odstotkov, za smrt zaradi možganske kapi pa za 23 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki so živeli z nekadilci.

Študijo, objavljeno v reviji American Journal of Preventive Medicine, so opravili na vzorcu 70.900 odraslih nekadilcev. Ti so odgovorili na vprašalnik o izpostavljenosti kajenju v otroštvu, nato pa so naslednjih 22 let spremljali njihovo zdravstveno stanje.