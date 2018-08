Eden simbolov te uspešne zgodbe je prav fabia, ena prvih »Volkswagnovih« škod in za modelom octavia drugi najbolj prodajan avto te češke znamke.

4.183.500 primerkov škode fabie vseh treh generacij so prodali doslej. Izmed posamičnih trgov je za fabio najpomembnejša Nemčija, kjer so v slabih dveh desetletjih prodali že

781.800 primerkov tega avtomobila, od tega 57 odstotkov petvratne kombilimuzine, ki ima med pomembnejšimi trgi še vedno povsod, z izjemo Avstrije, večinski delež. Drugi največji trg fabie je domači, češki (540.300 prodanih primerkov), priljubljena je tudi v Sloveniji, saj jih je bilo ob koncu lanskega leta po podatkih podjetja Ardi pri nas registriranih 13.394, s čimer je bil takrat to

17. najbolj zastopan posamičen tip vozila na naših cestah. Ker so letos prodali že 802 primerka, pa se bo kmalu povzpela še višje.

»Škoda si je v zadnjih letih ime ustvarila predvsem zaradi visokofunkcionalnih, kakovostnih in nadpovprečno prostornih avtomobilov, a kupci si vedno bolj želijo tudi atraktivnega, privlačnega videza. Verjamemo, da je napočil čas, da vse omenjene odlike začnemo kombinirati tudi z bolj čustvenim dizajnom.« (Frank Welsch, Škodin razvojnik, ob predstavitvi tretje generacije fabie)

Predsednik z njo vozil prehitro

Fabio so ob začetku proizvodnje ob prelomu tisočletja navdušeno sprejeli predvsem doma, na Češkem, kjer je eno prvih vozil tudi tedanji predsednik Vaclav Havel in se nemudoma znašel pod plazom medijskih kritik. Pa seveda ne zaradi vožnje same, temveč zato, ker se je takratni direktor znamke Škoda Vratislav Kulhanek, ki je bil ob eni prvih Havlovih voženj nove fabie na sovoznikovem sedežu, nepremišljeno pohvalil, da se je predsednik skozi vas Lany v bližini Prage, kjer je predsedniška rezidenca, peljal s hitrostjo 100 kilometrov na uro.

R5 je oznaka fabie, ki velja za najdražji Škodin avtomobil in najuspešnejšega dirkaškega v zgodovini znamke, saj je na različnih relijih v 59 državah dosegla že 524 zmag. Doslej so jih prodali 223, ki so jih dostavili 89 kupcem v 31 državah, moč njenega 1,6-litrskega motorja je 279 KM (205 kW), brez davka pa stane okrog 180.000 evrov.

5 zvezdic (*****) je ocena, ki jo je škoda fabia, ki je vselej veljala za varen avto, nazadnje (leta 2014) dobila na testnih trčenjih EuroNCAP. Leta 2007 in 2000, ko enotne ocene še ni bilo in so bile petice izjemno redke, je za varnost potnikov obakrat dobila 4 zvezdice.