Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg poldrugi kilometer, na prometno-informacijskem centru za državne ceste zato voznikom priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so še na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici in na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Malencam, na morju na cestah Parecag - Sečovlje in Šmarje - Dragonja ter na relaciji Lesce - Bled.

Čakalne dobe so po podatkih prometno-informacijskega centra na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Gruškovje, Obrežje in Slovenska vas.

Na Obrežju osebna vozila za vstop v državo čakajo dve uri, na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja pa po uro in 15 minut za vstop ter po 30 oz. 45 minut za izstop iz države. Na Starodu je čakalna doba za vstop ena ura in za izstop 20 minut, eno uro čakajo vozniki za vstop tudi na Gruškovju.