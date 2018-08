»Trenutno so naša prizadevanja osredotočena na dostavo hrane in vode po zraku za tiste, ki so obtičali na domovih,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal kmetijski minister te zvezne države na jugu Indije Sunil Kumar. Dodal je, da morajo poskrbeti tudi za med 800.000 in milijon ljudi, ki so morali zapustiti domove in so nameščeni v začasnih bivališčih.

Več deset tisoč ljudi je še vedno na strehah hiš in drugih zgradb, kamor so se zatekli pred poplavami. Starejše, otroke in bolnike s helikopterji prevažajo na varno.

V najhujših poplavah v tej indijski zvezni državi po več kot sto letih je po najnovejših podatkih oblasti umrlo 357 ljudi. Večina ljudi je umrla zaradi utopitve ali v zemeljskih plazovih. Po navedbah predstavnikov oblasti so pod vodo skoraj vsa od 14 okrožij v državi.