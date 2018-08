Dvodnevni košarkarski spektakel v košarki tri na tri je na Kongresni trg privabil kakovostne ekipe iz vsega sveta in številne ljubitelje košarkarske igre. Prava poslastica je bila že prva tekma drugega dne. Pomerili so se košarkarji Ljubljane, aktualni slovenski državni prvaki, in igralci Pirani, člani slovenske reprezentance. V končnici tekme so več moči in znanja pokazali košarkarji iz prestolnice, ki so se tako prebili v polfinale.

Ekipa Ljubljane se je ob glasni podpori s tribun odlično upirala Amsterdamu v polfinalu. Še slabe tri minute pred koncem so bili v ospredju Blaž Črešnar, Dejan Mlakar, Jasmin Hercegovac in Želimir Zagorac, nato pa so Nizozemci z agresivno obrambo preobrnili potek tekme v svojo korist in se veselili uvrstitve v finale. Košarkarji Vrbasa so tudi v polfinalu nadaljevali svoj nezaustavljivi niz. Z 21:15 so ugnali rojake iz Beograda.

Veliki finale je bil prava poslastica, zmage se je veselila amsterdamska ekipa, ki je imela v svojih vrstah tudi Dimea van der Horsta, najkoristnejšega igralca (MVP) turnirja. Nastop v kvalifikacijski skupini na mastersu v Debrecenu sta si priigrali ekipi Amsterdama in Vrbasa. Tretje mesto je osvojila ekipa Beograda, četrto pa domača Ljubljana.