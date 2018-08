Spomnila je, da je že v svoji razpravi med petkovo sejo v DZ napovedala, da bo glasovala proti mandatarstvu Šarca. Da je to tudi storila, pa lahko po njenih besedah potrdi tudi poslanka, ki je videla njeno glasovnico. Z imenom poslanke ne izpostavlja.

»Menim namreč, da ima Marjan Šarec za to zahtevno funkcijo premalo izkušenj, z levico pa bo vladati zelo naporno. Slutila sem, da bo nekdo to glasovanje zlorabil za podtikanja,« je še zapisala Novakova.

55. glas je prispeval nekdo iz ene od strank SDS, NSi in SNS

Šarec je namreč v petek na tajnem glasovanju dobil podporo 55 poslancev. Napovedali so mu jo v šestih strankah, ki so sklenile partnerski sporazum o sodelovanju pri vodenju države v tem mandatu, torej v LMŠ, SD, SMC, SAB in Levici, ki imajo skupaj z Milanom Brglezom, ki sicer ni več član stranke, je pa še vedno poslanec SMC, 52 poslanskih glasov. Dva glasova sta glede na napovedi najverjetneje prispevala poslanca narodnih skupnosti. En glas, 55., pa je moral priti iz ene od strank SDS, NSi in SNS.

Ime Novakove se je najpogosteje omenjalo v ugibanjih o tem, kdo bi lahko dal ta 55. glas, saj je v zadnjih tednih napovedala, da ne bo podprla mandatarstva prvaka SDS Janeza Janše, če bi prišlo do glasovanja o njem. Je pa tudi Novakova sredi julija podprla sklep izvršilnega odbora NSi, da prekine koalicijska pogajanja s Šarcem.

Šarec je v izjavah za medije po izvolitvi dejal, da ne ve, kdo mu je dal 55. glas, se mu pa zahvaljuje. Priznal je, da ga je pred glasovanjem nekoliko skrbelo, močno podporo pa ocenil »kot dober obet za nadaljevanje procesa oblikovanja vlade«.