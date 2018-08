Pred začetkom srečanja je Merklova izpostavila odgovornost Nemčije in Rusije za rešitev kriz v Ukrajini in Siriji in poudarila, da si je pripravljena s Putinom prizadevati za to. Obenem je nemška kanclerka posvarila pred humanitarno katastrofo v Siriji ter dejala, da so v tej državi nujne volitve in reforma ustave.

Putin pa je Evropo pozval k pomoči pri obnovi Sirije. Kot je dejal, je nujno treba ponovno vzpostaviti infrastrukturo, da se bodo begunci lahko vrnili v domovino. Pri tem ne gre le za begunce, ki so se zatekli v Evropo, temveč tudi milijone prebežnikov v sosednjih Jordaniji, Libanonu in Turčiji.

Voditelja sta govorila tudi o preskrbi Evrope z energenti, pri čemer je ruski predsednik izpostavil zanesljivost oskrbe s plinom iz Rusije, ki se bo s plinovodom Severni tok 2 po njegovih besedah še izboljšala.

Putin pri tem ni izključil nadaljevanja tranzita plina čez Ukrajino tudi po izgradnji novega plinovoda. Je pa kot najpomembneje izpostavil, da tranzit plina čez Ukrajino, ki ima dolgo tradicijo, ustreza zahtevam gospodarstva.