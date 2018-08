Krut uboj sproža tudi številne polemike pri različnih organizacijah. Te dogodku zelo nasprotujejo in so nad njem ogorčene, besede, da živali ne trpijo jih vsekakor ne pomirijo. The Blue Planet Society je na svojem twitter računu zapisala, da so Ferski otoki arhaična država, ki se mora priključiti 21. stoletju. »Ti ljudje nimajo spoštovanja, empatije in občutka krivde«, so še zapisali na istem družbenem omrežju.

Yesterday in the Faroe Islands. These people have no respect, no empathy, and no need. This is entertainment for them. Sea Shepherd UK. #whales#whaling#dolphinspic.twitter.com/jXXKv0NAj5