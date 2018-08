Uradno je Putin v Avstrijo prišel na delovni obisk. Poroka je potekala v gostišču v Gomilici (Gamlitz) v vinskih goricah avstrijske Štajerske nedaleč od meje s Slovenijo.

Kneisslova in Meillinger sta se skupaj s svati na poročno slavje pripeljala v kočijah, sledili pa so jima okrašeni traktorji s prikolicami, kjer so bile klopi za goste. Slavnostno kolono sta vodila kancler Sebastian Kurz in podkancler Heinz-Christian Strache v službenih vozilih.

Obisk ruskega predsednika so sicer pospremili strogi varnostni ukrepi. Od letališča v Gradcu, kjer je pristalo predsedniško letalo, so se v varnostni koloni odpeljali do gostišča. Ceste so bile v tem času zaprte za ves promet.