Odkritje 1,7 metra visokega bronastega kipa Satana je zbrana množica večinoma sprejela z odobravanjem. Gre za najnovejšo akcijo gibanja, ki si je nadelo ime »Satanistični tempelj« in je v preteklosti že večkrat opozorilo nase. V gibanju so nezadovoljni zaradi zaradi povsem ohlapnih ločnic med državo in prevladujočo religijo, ki kljub določilu, da sta država in vera ločeni, najde pot do privilegiranja lastnih simbolov in določil.

Pred leti so si člani Satanističnega templja že prizadevali za postavitev skulpture Satana ob kip desetih božjih zapovedi, ki stoji na državni lasti v ameriški zvezni državi Oklahoma, navaja Washington Post. Gibanje se nenehno srečuje s kritikami, da promovira mračne ideologije, kar člani gibanja zavračajo. Sami zase pravijo, da so neteistična in aktivistična skupina.

The Satanic Temple brought its 8 ft statue of Baphomet, a horned figure associated with Satanism, to the AR State Capitol today, in response to the embattled 10 Commandments monument. The Salem, Mass group says it's about religious pluralism, the First Amendment and fairness. pic.twitter.com/07zKKg7JCE — ArkansasPublicMedia (@ARPublicMedia) August 16, 2018

Kip satanističnega božanstva je pred kapitolom lahko ostal le kratek čas, nato pa so ga prestavili drugam. Dogodek je spremljala množica, opremljena s transparenti, ki so opozarjali na nujnost ločenosti države od vere. Dogodka se je udeležila tudi manjša skupina ljudi, ki je užaljeno glasno prebirala Bibilijo in negodovala nad dogajanjem.