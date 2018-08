Eno uro morajo osebna vozila čakati za vstop v državo na mejnih prehodih Sečovlje, Gruškovje in Starod, nekoliko manj pa na mejnem prehodu Obrežje. Približno pol ure morajo za izstop iz države čakati vozila na prehodih Gruškovje in Starod, najdlje pa bodo za vstop v sosednjo Hrvaško čakali na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja. Čakalna doba tam je uro in pol. Prav toliko morajo vozniki čakati tudi za vstop v Slovenijo na Dragonji, je razvidno s spletne strani prometnoinformacijskega centra.

Štirikilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. Prav tako so zaradi zgoščenega prometa zastoji na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici, na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Domžalam pred delovno zaporo, na regionalni cesti Kozminci-Gruškovje ter na cestah Lucija-Sečovlje, Koper-Šmarje-Dragonja in cesti Lesce-Bled.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del je za danes in nedeljo načrtovana zapora odstavnega in voznega pasu na odseku štajerske avtoceste Domžale-Šentjakob na štajerski avtocesti proti Mariboru. Promet bo v času zapore potekal po prehitevalnem pasu.

Na cestninski postaji Vrhnika na primorski avtocesti pričenjajo z deli za rušitev cestninske postaje, zato bo priključek Vrhnika zaprt do ponedeljka zjutraj. Po načrtih se bodo dela končala konec avgusta.

V ponedeljek in torek je na Madžarskem praznik, zato bo tega dne povečano število tovornih vozil pred prehodi z Madžarsko.