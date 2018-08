Tiskovna agencija Reuters, ki navaja politične analitike, piše, da je pred novo vlado težka pot. Po njihovi oceni bo manjšinska vlada najverjetneje nestabilna, težko bo uveljaviti resne reforme. Napovedujejo tudi možnost predčasnih volitev.

Tudi ameriška televizija NBC je poročala o šibkosti manjšinske vlade, ki se verjetno ne bo obdržala dolgo. Spomnili so še na igralsko preteklost mandatarja ter da si je pridobil slavo z impresijami vodje SDS Janeza Janše. Za NBC je Šarec zatrdil, da bo svojo novo vlogo vzel resno in da je že položaj župana prevzel z vso resnostjo.

Pri NBC Janšo primerjali s Trumpom

Medtem ko je NBC Janšo primerjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je Šarec za televizijo dejal, da se njegovi politični vidiki ne skladajo s Trumpovimi. Po njegovem prepričanju namreč definiciji, kaj je desno in kaj levo, nista pomembni. »Bolj pomembno je, da se trudimo v smeri operativne in učinkovite vlade,« je še dejal za NBC.

V močno vlado pa so podvomili tudi pri ameriškemu Bloombergu, a so dodali, da Šarčeva koalicija označuje redek primer v Evropski uniji, kjer so se razdrobljene sredinske stranke uprle populističnemu izzivalcu.

Opozorili so, da se EU sooča s porastom protipriseljenskih in evroskeptičnih strank, ki zmagujejo na volitvah od Italije do Poljske. S potrditvijo Šarca za mandatarja pa so onemogočili »Janši, zavezniku evroskeptičnega madžarskega premierja Viktorja Orbana, da se vrne na oblast«.

Tudi britanski časnik Financial Times piše, da je Šarec z nominacijo za premierja premagal desnega zaveznika madžarskega premierja, ki je sicer zmagal na junijskih parlamentarnih volitvah. S tem pa se lahko pomirijo v Bruslju, kjer so se bali, da bi lahko Janša sicer proevropsko državo potisnil bližje Višegrajski četverici.

Več avstrijskih medijev, ki Šarca navajajo kot politika, ki se upira establišmentu, medtem še piše, da je pred njim sedaj težka naloga podelitve ministrstev, izpostavljajo pa, da je najverjetnejši kandidat za zunanjega ministra dosedanji premier Miro Cerar.