Uradno Putin v Avstrijo prihaja na delovni obisk. Poroka bo potekala v gostišču v Gomilici (Gamlitz) v vinskih goricah avstrijske Štajerske nedaleč od meje s Slovenijo. 53-letna Kneisslova se bo poročila s svojim dolgoletnim življenjskim sopotnikom, 54-letnim poslovnežem Wolfgangom Meilingerjem.

Poroke naj bi se udeležilo okoli sto gostov, med njimi tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz ter podkancler Heinz-Christian Strache. Po poročanju tujih tiskovnih agencij bo Putin za »poročno darilo« s seboj pripeljal ruski tradicionalni pevski zbor.

Avstrijska policija zaradi prihoda ruskega predsednika pripravlja stroge varnostne ukrepe. Zaradi tega je pričakovati tudi težave in omejitve v prometu, tudi na letališču v Gradcu.

Po poroki na obisk še k Merklovi

Po udeležbi na poroki avstrijske zunanje ministrice bo Putin pozno popoldne odpotoval še v Berlin k nemški kanclerki Merklovi. To bo njuno drugo srečanje v manj kot treh mesecih. Po napovedih bosta govorila o konfliktu v Siriji in na vzhodu Ukrajine, pa tudi o sporu glede plinovoda Severni tok 2.

Odnosi med Rusijo in Zahodom, tudi Nemčijo, so sicer že dalj časa napeti, med drugim zaradi kriz v Siriji in Ukrajini, pa tudi zaradi očitkov o ruskih kibernetskih napadih in vmešavanju v volitve v več članicah Nata.

Po drugi strani pa se odnosi Rusije in Avstrije vse bolj krepijo. Svobodnjaki (FPÖ), ki skupaj z Ljudsko stranko (ÖVP) vodijo avstrijsko vlado, so ena redkih strank v Evropi, ki podpirajo ruska stališča, tako glede zasedbe ukrajinskega polotoka Krim kot tudi odprav sankcij Evropske unije.